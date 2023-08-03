У Центрі Незламні захисникові, що тиждень пролежав у комі і переніс складні операції у Дніпрі і Києві, видалили ще один осколок та відновили рухливість лівої руки. А ще – повернули віру в життя.

31-річний Сергій Рибалко родом з Черкащини. У перший день великої війни у нього якраз був перший день відпустки. Він приїхав додому з-за кордону, де працював. І одразу зрозумів – мусить залишитися.

Уже наступного дня був у місцевому військкоматі. Каже, згадав про покійного батька і його життєві принципи, тож ні секунди не вагався.

Бій під Вугледаром забути не може. Вони з побратимами щойно почали окопуватися, як накрив мінометний обстріл.

Пам’ятає вибух, а потім – три шматки власної ноги. Каже, біль був просто нестерпний.

Евакуювали Сергій швидко. І це його врятувало.

Уламки міни прошили все тіло бійця: відтяли ліву ногу, пошматували решту кінцівок, внутрішні органи, а ще спровокували ішемічний інсульт головного мозку.

Сергія спершу рятували в Дніпрі, потому в Києві – складні операції та тиждень у комі.

Медики кажуть, вижив цей боєць хіба дивом.

Коли вдалося стабілізувати стан важкопораненого, його відправили до Львова – для подальшого лікування.

Нині Сергій готується до протезування. Щодня він займається з фізичним терапевтом та покращує координацію рухів. Все це потрібно для того, аби якнайшвидше стати на протез.

Після реабілітації Сергій хоче знову бути корисним фронту та побратимам. Тож сподівається повернутися на військову службу.

Джерело і фото: Перше медичне об’єднання Львова