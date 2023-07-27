Цієї осені на українські телеекрани вийде новий серіал Нового каналу під назвою “Голова”, який Поліна Фролова, що зіграла одну з головних ролей у ситкомі, охарактеризувала, як соціальний театр – різновид арт-терапії.

Стрес, страх, страшні фото, відео, новини… Останні 17 місяців росіяни атакують не тільки Україну, а й психіку українців. Тривожні розлади, ПТСР, панічні атаки – це стани та діагнози, які стали нашою реальністю.

Оскільки не всі можуть розкритися перед психотерапевтом, існують інші види допомоги, наприклад, арт-терапія або тілесна терапія. Або соціальний театр. Саме ним займається українська акторка Поліна Фролова.

– Соціальний театр як форма арт-терапії активно практикується в країнах, які втягнуті в довготривалі військові конфлікти. Наприклад, Ліван, Сирія, Ізраїль, Сомалі. А тепер і Україна, – розповідає акторка.

Поліна пояснює, що соціальний театр ґрунтується на театральних практиках, які орієнтовані на моральне та психологічне зцілення людей із ПТСР.

Мета – набуття, розвиток або повернення базових навичок особистості: емпатії, управління гнівом, позитивним мисленням, вираженням почуттів, вдячністю, прийняттям думок інших, соціалізацією.

Поліна разом з українським актором і режисером Миколою Панасюком закінчили спеціальний курс навчання і стали фасилітаторами (людьми, які допомагають групам ефективніше працювати одна з одною – прим. ред.) соціального театру.

– Ми працювали в Польщі з українськими біженцями. Це близько 200 осіб. Особливою заслугою нашої команди вважаю інтеграцію програми соціального театру для людей із вадами зору, які “бачать” значно більше, ніж нам усім здається, – каже Поліна Фролова.

Вона розповідає, що на заняттях моделюються різні соціальні ситуації, які проживаються зазвичай від другої особи, тобто в образі або ролі.

Довідка: “Голова” – 16-серійний ситком про перспективну молодь, життєвий виклик, пріоритети, українське село та наших незвичайних людей.

Головний герой Антон укладає парі з ректором університету про те, що він “підніме” будь-яке українське село. Ректор хапається за ці слова і пропонує хлопцеві за півроку змінити село Антонівка.

Разом з Антоном у подорож вирушають його друзі – геній математики Богдан і блогерка Мілана. Оскільки у молодих людей немає практичного досвіду роботи в цій галузі, їм доводиться вигадувати нестандартні рішення. На цьому й побудовані комічні ситуації.