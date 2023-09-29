Сьогодні, 29 вересня, на Центральному вокзалі Києва до Всесвітнього дня серця відкриється тематична локація “Містечко здоров’я”. Тут кожен охочий зможе пройти безоплатний скринінг і перевірити основні показники здоров’я свого серця та навчитися правил першої допомоги.

На локації можна буде:

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виміряти артеріальний тиск;

оцінити рівень залежності від тютюну;

отримати консультацію лікаря-кардіолога;

навчитися правил медичної допомоги, а саме серцево-легеневої реанімації та користування дефібрилятором з інструкторами FAST.

Крім того, тут можна буде зробити профілактичне щеплення проти Covid-19 (дорослим і дітям) та щеплення КПК (кір, паротит, краснуха) для дітей до 17 років.

Захід відбудеться за підтримки Укрзалізниці.