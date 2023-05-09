Шкода, що завдають здоров’ю людей, насамперед дітей, солодкі ще й газовані напої, набагато перевищує задоволення від їхнього споживання. Це й стало головним аргументом МОЗ для просування ідеї обкласти акцизним податком цей продукт.

Діабет, надмірна вага, серцево-судинні захворювання – це далеко не повний перелік хвороб, що загрожують організму від надмірного споживання цукру. А в літрі солодкого газованого напою – більше добової норми цукру.

– Податки на вживання доданого цукру чи різні види обмежень діють у 107 країнах світу. Це світова практика, яку всебічно підтримує ВООЗ. І МОЗ підтримує її, — сказав головний державний санітарний лікар Ігор Кузін.

Дослідники цього питання переконують, що податок на солодкі мінеральні та газовані води в деяких країнах дійсно відчутно зменшив кількість хворих на діабет, серцево-судинні захворювання, ожиріння.

Зазвичай наводять приклад Мексики, де такий податок призвів до зменшення на 39% кількості дітей, які страждають від ожиріння.

А у Великій Британії виробники змінили рецептуру напоїв і зменшили рівень цукру в солодкій газованій воді вдвічі, щоб не сплачувати додаткові кошти до бюджету.

Наразі у Верховній Раді України зареєстровані два законопроєкти: № 9032-1 і № 9033-1.

Перший запроваджує ставку податку на мінеральні та газовані води з додаванням цукру та інших підсолоджувачів, ароматичних речовин. Вказано конкретний допустимий обсяг вмісту цукру.

У другому пропонується отримані від сплати податку кошти спрямувати на реалізацію програм із запобігання неінфекційним захворюванням та лікування їх, а також на підтримку програми дитячого харчування в школах, ініційованої першою леді Оленою Зеленською.