Міністр оборони України Олексій Резніков захворів на Covid-19. Вірус вразив його вже вдруге з початку пандемії.

– Станом на ранок 8 лютого у Києві зафіксовано 2 862 нових випадків коронавірусу за добу. Я потрапив сюди теж, – написав він на своїй сторінці у Facebook.

Міністр доповів, що почувається добре, знаходиться на самоізоляції, але в робочому режимі.

– Власне, за майже два роки пандемії та карантинів та завдяки всім сучасним засобам зв‘язку робочий режим безперервний 24/7. Та й новий штам, завдяки вчасній вакцинації, не так важко переноситься, як у першу хвилю, – зауважив Резніков.