Міністр оборони України Олексій Резніков захворів на Covid-19. Вірус вразив його вже вдруге з початку пандемії.
– Станом на ранок 8 лютого у Києві зафіксовано 2 862 нових випадків коронавірусу за добу. Я потрапив сюди теж, – написав він на своїй сторінці у Facebook.
Міністр доповів, що почувається добре, знаходиться на самоізоляції, але в робочому режимі.
– Власне, за майже два роки пандемії та карантинів та завдяки всім сучасним засобам зв‘язку робочий режим безперервний 24/7. Та й новий штам, завдяки вчасній вакцинації, не так важко переноситься, як у першу хвилю, – зауважив Резніков.
Він побажав усім здоров‘я, берегти себе та закликав вакцинуватися.
Джерело: Олексій Резников