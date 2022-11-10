Згідно з даними Міністерства охорони здоров’я України, за період з 31 жовтня по 3 листопада рівень захворюваності на Covid-19, порівняно з періодом з 24 по 30 жовтня, знизився майже на 40%.

Повідомляється, що на минулому тижні зафіксовано 9 587 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби, з них 996 дітей і 161 медпрацівник. У той час як на позаминулому тижні ці показники відповідали 16 378 підтвердженим випадкам Covid-19, з них 1 641 дитина і 273 медпрацівника.

Відзначається, що за минулі сім днів вакциновані проти смертельно небезпечного вірусу 75 445 (на 24% менше, ніж тижнем раніше) осіб.

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За звітний тиждень з усіх проведених щеплень 10% становлять перші дози, 8,9% – другі дози, 66,7% – перші бустерні дози, 14,4% – другі бустерні дози.

Також за минулий тиждень:

госпіталізовано – 1 990 осіб;

летальних випадків — 114;

одужало – 17 703 людини.

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 5 322 219 осіб;

одужало – 5 173 168 осіб;

летальних випадків – 110 300;

проведено тестувань (методом ПЛР та експрес) – 32 770 490.

З початку вакцинальної кампанії щеплено 16 173 912 осіб, з них дві дози отримали 15 362 695 осіб, першу бустерну дозу – 2 723 672 осіб, другу бустерну дозу – 116 758.

Важливо, що майже 810 тис. осіб не отримали другу дозу, а понад 12,7 млн – першу бустерну дозу.