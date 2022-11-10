Новини На пульсі Медогляд Тіло Психологія Діти Підтримати Відео
Новини

Сovid-статистика минулого тижня: коронавірус в Україні помітно відступив

10 Листопада 2022, 11:40
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
медики
Джерело: Depositphotos

Згідно з даними Міністерства охорони здоров’я України, за період з 31 жовтня по 3 листопада рівень захворюваності на Covid-19, порівняно з періодом з 24 по 30 жовтня, знизився майже на 40%.

Повідомляється, що на минулому тижні зафіксовано 9 587 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби, з них 996 дітей і 161 медпрацівник. У той час як на позаминулому тижні ці показники відповідали 16 378 підтвердженим випадкам Covid-19, з них 1 641 дитина і 273 медпрацівника.

Відзначається, що за минулі сім днів вакциновані проти смертельно небезпечного вірусу 75 445 (на 24% менше, ніж тижнем раніше) осіб.

Зараз дивляться

Читайте також:
вакцинаціяСаме час вакцинуватися: нову хвилю Covid-19 в Україні очікують у січні

За звітний тиждень з усіх проведених щеплень 10% становлять перші дози, 8,9% – другі дози, 66,7% – перші бустерні дози, 14,4% – другі бустерні дози.

Також за минулий тиждень:

  • госпіталізовано – 1 990 осіб;
  • летальних випадків — 114;
  • одужало – 17 703 людини.

За весь час пандемії в Україні:

  • захворіло – 5 322 219 осіб;
  • одужало – 5 173 168 осіб;
  • летальних випадків – 110 300;
  • проведено тестувань (методом ПЛР та експрес) – 32 770 490.

З початку вакцинальної кампанії щеплено 16 173 912 осіб, з них дві дози отримали 15 362 695 осіб, першу бустерну дозу – 2 723 672 осіб, другу бустерну дозу – 116 758.

Важливо, що майже 810 тис. осіб не отримали другу дозу, а понад 12,7 млн – першу бустерну дозу.

Джерело
МОЗ
Теги
Вакцинація Коронавірус Covid-19 МОЗ України статистика
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь