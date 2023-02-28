У спеціалізованому навчальному закладі Волині зафіксували спалах коронавірусу. Всього захворіли 20 вихованців та працівників. Епідеміологи фіксують легкий перебіг хвороби, повідомили в прес-службі Волинського центру контролю та профілактики хвороб .

Перші п’ять випадків виявили після відновлення занять у закладі після тривалої перерви.

– Зразки біоматеріалу відібрано у понад 150 контактних осіб. Виявлено ще понад два десятки хворих, перебіг недуги легкий, – йдеться у повідомленні.

Епідеміологи також додають, що в області за останній тиждень майже на 30% збільшилася захворюваність на коронавірусну інфекцію. Найбільше хворих – у Луцькому та Ковельському районах. Всього в області з початку пандемії захворіли 158 тис. людей. Також зафіксовано 2,5 тис. летальних випадків.

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Міністерство енергетики США надало Білому дому результати засекреченого дослідження про причини виникнення пандемії коронавірусу. У відомстві кажуть, що швидше за все мав місце витік вірусу з китайської лабораторії, зокрема з Уханьського Інституту вірусології.