Серед госпіталізованих діагноз гепатит А вже підтверджено у 81 жителя Вінниці та області, з яких 15 дітей. Ще 19 пацієнтів перебувають у лікарні з підозрою на інфікування та очікують на підтвердження діагнозу.

Про це повідомляє пресслужба МОЗ України.

– Постраждалі отримують усю необхідну медичну допомогу. Фахівці Вінницького обласного центру контролю та профілактики хвороб (ЦКПХ) продовжують епідеміологічне розслідування причин спалаху, – ідеться в повідомленні.

За словами експертів, поки що не встановлено причин, з якими можна пов’язати випадки захворювання. Це могло бути відвідування масових заходів або вживання однакових продуктів. Відомо, що всі пацієнти проживають у різних мікрорайонах Вінниці та населених пунктах області.

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Фахівці ЦКПХ продовжують вірусологічні, бактеріологічні та санітарно-хімічні дослідження питної води та навколишнього середовища в районі спалахів.

Встановлюється коло контактних осіб, які могли потенційно постраждати внаслідок поширення інфекції, проводиться опитування захворілих щодо вивчення можливого джерела інфікування.

Як свідчать останні результати вірусологічних і бактеріологічних лабораторних досліджень, 129 проб води (з громадських джерел питної води, приватних колодязів, точок продажу питної води або розподільчої мережі) перевірені та відповідають державним санітарним нормам.

Нагадаємо, гепатит А – це вірусне захворювання, що вражає печінку і може мати як легкий, так і тяжкий перебіг. Дотримання гігієни під час приготування їжі та миття овочів і фруктів перед вживанням допоможуть запобігти переданню вірусу через харчові продукти.

У МОЗ рекомендують не використовувати воду з неперевірених джерел. Будь-яку не бутильовану воду слід обов’язково кип’ятити перед вживанням.