Перший летальний випадок легіонельозу зафіксовано в іспанському місті Касерес. Служба охорони здоров’я Іспанії підтвердила зараження хворобою, яку раніше виявили в Польщі, неподалік від кордону з Україною.

Станом на 30 серпня, жертвою хвороби став 85-річний житель Касереса, він помер. Ще шістьох літних людей віком від 65 до 85 років було шпиталізовано. Двоє з них у важкому стані перебувають у реанімації.

Згідно з офіційними даними, бактерію Legionella pneumophila виявили у восьми громадських місцях Касереса ще до початку спалаху. Раніше випадок легіонельозу в Іспанії було зафіксовано влітку 2022 року, коли внаслідок захворювання померли п’ять осіб.

Польща також нещодавно повідомила про спалах легіонельозу. Ця хвороба поширилася у місті Ряшів, що за 50 км від кордону з Україною. Наприкінці серпня легіонельоз поширився далі. Найбільшу кількість постраждалих зафіксовано в Жешуві (104 особи), Жешувському повіті (35 осіб) та Дембитскому повіті (4 особи). Загалом у Польщі від цієї хвороби вже померло 16 осіб.

Поліція розслідує декілька версій щодо виникнення легіонельозу, зокрема й навмисне зараження мережі водопостачання на Підкарпатті. Водночас уряд Польщі стверджує, що спалах хвороби пов’язаний з цвітінням водойм.

Випадки легіонельозу зафіксовано також у Німеччині. За останній тиждень до лікарів звернулося чимало людей, у 99 осіб діагноз підтвердили. Інститут Роберта Коха заявив, що хоча й легіонельоз поширюється, явного спалаху у країні немає. Причиною називають метеорологічні умови.

Нагадаємо, що легіонельоз – це гостре інфекційне захворювання, що вражає дихальну систему. Головні симптоми – м’язовий і головний біль, лихоманка та підозра на пневмонію. Інфікування відбувається через вдихання водяних бризок, які містять патогенну бактерію Legionella pneumophila.

Джерело: Polsatnews