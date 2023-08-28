Як повідомив телеканал Polsat, у польському місті Жешув Підкарпатського воєводства внаслідок зараження легіонельозом померла дев’ята пацієнтка. 91-річна жінка поступила до Центру легеневих хвороб у Жешуві з діагнозом легіонельоз кілька днів тому.

Повідомляється, що, як і в усіх попередніх випадках, захворювання у жінки протікало на тлі низки хронічних патологій.

– Наразі в Жешуві з діагнозом легіонельоз госпіталізовано 19 осіб, стан трьох із них – важкий, – повідомив телеканалу представник Університетської клінічної лікарні в Жешуві Анджей Срока.

У вихідні в Жешуві провели дезінфекцію водопровідної системи: туди залили хлор у концентрації, що у 20 разів перевищує норму.

Крім того, очікується, що найближчим часом буде опубліковано дані досліджень води в місті. Загалом фахівці взяли 56 проб. Розслідування ситуації взяло під контроль Агентство внутрішньої безпеки Польщі.

На сьогодні в Польщі виявлено 143 випадки зараження легіонельозом. Більшість із них, 91, припадає на Жешув та околиці. Однак інформація про пацієнтів також надійшла з Люблінського, Малопольського та Великопольського воєводств.

Легіонельоз, або хвороба легіонерів, названа так за першим місцем виявлення на американській військовій базі Форт Брегг. Це гостре інфекційне захворювання, зумовлене різними видами мікроорганізмів, що належать до роду легіонелли.

Захворювання протікає, як правило, з вираженою лихоманкою, загальною інтоксикацією, ураженням легень, центральної нервової системи, органів травлення, можливий розвиток синдрому поліорганної недостатності.