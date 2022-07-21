Комітет експертів Всесвітньої організації охорони здоров’я з мавпячої віспи збереться сьогодні, 21 липня, щоб вирішити, чи слід розгортати рідко використовувану систему оповіщення агентства охорони здоров’я ООН у зв’язку з погіршенням спалаху вірусу.
Відзначається, що надзвичайна ситуація (НС) в галузі громадської охорони здоров’я має на увазі, що:
- ситуація є серйозною, раптовою, незвичайною або несподіваною;
- має наслідки для громадської охорони здоров’я за межами постраждалої країни;
- може зажадати негайних міжнародних дій.
Шість попередніх НС, які оголошувала ВООЗ:
- 2009 рік – свинячий грип H1N1;
- травень 2014 року — поліовірус;
- серпень 2014 року – лихоманка Ебола;
- лютий 2016 року – вірус Зіка;
- липень 2019 року – лихоманка Ебола;
- січень 2020 року — Covid-19.
Відзначається, що млява глобальна відповідь у зв’язку із загрозою спалаху мавпячої віспи викликає в штаб-квартирі ВООЗ роздратування й сумніви з приводу ефективності системи оголошення надзвичайних ситуацій.
– Ви хочете, щоб в попередженні говорилося, що ви тільки що потонули, або ви хотіли б, щоб в попередженні говорилося, що наближається потоп? – справедливо ставлять питання експерти ВООЗ.