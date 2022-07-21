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Спалах мавпячої віспи: ВООЗ може оголосити стан надзвичайним, як у випадку з Covid-19

21 Липня 2022, 13:21
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
медики
Джерело: Depositphotos

Комітет експертів Всесвітньої організації охорони здоров’я з мавпячої віспи збереться сьогодні, 21 липня, щоб вирішити, чи слід розгортати рідко використовувану систему оповіщення агентства охорони здоров’я ООН у зв’язку з погіршенням спалаху вірусу.

Відзначається, що надзвичайна ситуація (НС) в галузі громадської охорони здоров’я має на увазі, що:

  • ситуація є серйозною, раптовою, незвичайною або несподіваною;
  • має наслідки для громадської охорони здоров’я за межами постраждалої країни;
  • може зажадати негайних міжнародних дій.
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Шість попередніх НС, які оголошувала ВООЗ:

Зараз дивляться
  • 2009 рік – свинячий грип H1N1;
  • травень 2014 року — поліовірус;
  • серпень 2014 року – лихоманка Ебола;
  • лютий 2016 року – вірус Зіка;
  • липень 2019 року – лихоманка Ебола;
  • січень 2020 року — Covid-19.

Відзначається, що млява глобальна відповідь у зв’язку із загрозою спалаху мавпячої віспи викликає в штаб-квартирі ВООЗ роздратування й сумніви з приводу ефективності системи оголошення надзвичайних ситуацій.

– Ви хочете, щоб в попередженні говорилося, що ви тільки що потонули, або ви хотіли б, щоб в попередженні говорилося, що наближається потоп? – справедливо ставлять питання експерти ВООЗ.

Джерело
MedicalXpress
Теги
ВООЗ Мавпяча віспа пандемія
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