Комітет експертів Всесвітньої організації охорони здоров’я з мавпячої віспи збереться сьогодні, 21 липня, щоб вирішити, чи слід розгортати рідко використовувану систему оповіщення агентства охорони здоров’я ООН у зв’язку з погіршенням спалаху вірусу.

Відзначається, що надзвичайна ситуація (НС) в галузі громадської охорони здоров’я має на увазі, що:

ситуація є серйозною, раптовою, незвичайною або несподіваною;

має наслідки для громадської охорони здоров’я за межами постраждалої країни;

може зажадати негайних міжнародних дій.

Шість попередніх НС, які оголошувала ВООЗ:

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2009 рік – свинячий грип H1N1;

травень 2014 року — поліовірус;

серпень 2014 року – лихоманка Ебола;

л ютий 2016 року – вірус Зіка;

ютий 2016 року – вірус Зіка; липень 2019 року – лихоманка Ебола;

с ічень 2020 року — Covid-19.

Відзначається, що млява глобальна відповідь у зв’язку із загрозою спалаху мавпячої віспи викликає в штаб-квартирі ВООЗ роздратування й сумніви з приводу ефективності системи оголошення надзвичайних ситуацій.