Новини На пульсі Медогляд Тіло Психологія Діти Підтримати Відео
Новини

Спалах паротиту: у трьох громадах Черкащини зросла кількість хворих на інфекцію

22 Лютого 2023, 18:37
Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
ребенок
Джерело: Depositphotos

У Черкаській області ситуація із захворюваністю на епідемічний паротит продовжує загострюватися, повідомляє пресслужба Черкаського обласного центру контролю та профілактики хвороб МОЗ України.

Із початку 2023 року зареєстровано 16 випадків цього інфекційного захворювання. Для порівняння: протягом минулого року в області зареєстровано два випадки епідемічного паротиту.

Читайте також:
паротитСвинка, вона ж епідемічний паротит: симптоми, ускладнення, профілактика

Протягом січня-лютого 2023 року захворювання на епідемічний паротит реєструвалося на трьох адміністративних територіях області: у м. Сміла – п’ять випадків, Балаклеївській територіальній громаді (с. Плоске) – дев’ять, Монастирищенській територіальній громаді – два випадки.

Зараз дивляться

Паротит викликає параміксовірус, який не такий заразний, як вітрянка або кір, але теж досить небезпечний. Характерним симптомом є виражений набряк привушних залоз і зміна зовнішнього вигляду людини, що спричинило появу народної назви – свинка.

Джерело: ЗМІ.ck.ua

Теги
Черкащина
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь