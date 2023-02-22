У Черкаській області ситуація із захворюваністю на епідемічний паротит продовжує загострюватися, повідомляє пресслужба Черкаського обласного центру контролю та профілактики хвороб МОЗ України.

Із початку 2023 року зареєстровано 16 випадків цього інфекційного захворювання. Для порівняння: протягом минулого року в області зареєстровано два випадки епідемічного паротиту.

Протягом січня-лютого 2023 року захворювання на епідемічний паротит реєструвалося на трьох адміністративних територіях області: у м. Сміла – п’ять випадків, Балаклеївській територіальній громаді (с. Плоске) – дев’ять, Монастирищенській територіальній громаді – два випадки.

Зараз дивляться

Паротит викликає параміксовірус, який не такий заразний, як вітрянка або кір, але теж досить небезпечний. Характерним симптомом є виражений набряк привушних залоз і зміна зовнішнього вигляду людини, що спричинило появу народної назви – свинка.

Джерело: ЗМІ.ck.ua