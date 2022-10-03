Новини На пульсі Медогляд Тіло Психологія Діти Підтримати Відео
Новини

Спалах пташиного грипу в Британії: під загрозою опинилися різдвяні індички

3 Жовтня 2022, 10:31
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
пташиний грип
Джерело: Pixabay

Як заявили представники Національної спілки фермерів Великої Британії, постачання різдвяної індички можуть опинитися під загрозою, якщо продовжиться поширення найгіршого спалаху пташиного грипу в історії Сполученого Королівства.

Повідомляється, що вже довелося забити більше 3 млн птахів, при цьому зони профілактики пташиного грипу були введені в Норфолку, Саффолку, деяких частинах Ессекса і на всьому південному заході Англії.

Відзначається, що 27 вересня Департамент навколишнього середовища, продовольства і сільського господарства (DEFRA) розширив свої зони профілактики пташиного грипу після декількох випадків фіксування інфекції.

Зараз дивляться

Читайте також:
Спалах пташиного грипу в Британії: під загрозою опинилися різдвяні індичкиПташиний грип: у Китаї зафіксували перший випадок зараження новим штамом

На сьогодні пташиний грип був виявлений в 155 місцях по всій Великій Британії.

У той час як фермери намагаються забезпечити безпеку своїх господарств, популяція диких птахів у Британії вже зіткнулася зі спустошенням: протягом декількох місяців тисячі мертвих птахів викидалися на пляжі по всій країні.

Джерело: Sky News

Теги
Велика Британія Пташиний грип
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь