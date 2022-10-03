Як заявили представники Національної спілки фермерів Великої Британії, постачання різдвяної індички можуть опинитися під загрозою, якщо продовжиться поширення найгіршого спалаху пташиного грипу в історії Сполученого Королівства.

Повідомляється, що вже довелося забити більше 3 млн птахів, при цьому зони профілактики пташиного грипу були введені в Норфолку, Саффолку, деяких частинах Ессекса і на всьому південному заході Англії.

Відзначається, що 27 вересня Департамент навколишнього середовища, продовольства і сільського господарства (DEFRA) розширив свої зони профілактики пташиного грипу після декількох випадків фіксування інфекції.

Зараз дивляться

На сьогодні пташиний грип був виявлений в 155 місцях по всій Великій Британії.

У той час як фермери намагаються забезпечити безпеку своїх господарств, популяція диких птахів у Британії вже зіткнулася зі спустошенням: протягом декількох місяців тисячі мертвих птахів викидалися на пляжі по всій країні.

Джерело: Sky News