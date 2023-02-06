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Спалах сальмонельозу в Іспанії: понад 100 людей отруїлися у відомому мадридському ресторані

6 Лютого 2023, 08:53
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
омлет
Джерело: Pixabay

Понад 100 людей отримали отруєння після того, як з’їли тортилью де пататас у відомому мадридському ресторані. Причиною, судячи з усього, стали саме ці, соковиті знамениті яєчні й картопляні омлети.

На сьогодні з 101 хворого, 13 потребували стаціонарного лікування.

Адміністрація ресторану, який обслуговує до 700 клієнтів на день, вибачилася за те, що трапилося і заявила, що закриється до завершення розслідування регіональними органами охорони здоров’я.

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– Нам всім подобається рідкий коржик, але це – ризик, особливо, якщо його будуть їсти діти, люди з ослабленим імунітетом, літні люди або вагітні жінки,- зазначила науковий співробітник Центру біомедичних досліджень Ла-Ріоха Марія дель Торо.

Вона закликала бути обережними при вживанні страв з яєць в ресторанах і під час приготування їх  вдома.

Регіональний уряд Мадрида радить любителям соковитих омлетів готувати їх із пастеризованих, а не свіжих яєць і бути особливо обережними у спекотні літні місяці.

Джерело
The Guardian
Теги
Іспанія Отруєння ресторан яйця
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