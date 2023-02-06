Понад 100 людей отримали отруєння після того, як з’їли тортилью де пататас у відомому мадридському ресторані. Причиною, судячи з усього, стали саме ці, соковиті знамениті яєчні й картопляні омлети.
На сьогодні з 101 хворого, 13 потребували стаціонарного лікування.
Адміністрація ресторану, який обслуговує до 700 клієнтів на день, вибачилася за те, що трапилося і заявила, що закриється до завершення розслідування регіональними органами охорони здоров’я.
– Нам всім подобається рідкий коржик, але це – ризик, особливо, якщо його будуть їсти діти, люди з ослабленим імунітетом, літні люди або вагітні жінки,- зазначила науковий співробітник Центру біомедичних досліджень Ла-Ріоха Марія дель Торо.
Вона закликала бути обережними при вживанні страв з яєць в ресторанах і під час приготування їх вдома.
Регіональний уряд Мадрида радить любителям соковитих омлетів готувати їх із пастеризованих, а не свіжих яєць і бути особливо обережними у спекотні літні місяці.