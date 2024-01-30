В Одесі та Запоріжжі виявлено спалахи ротавірусної інфекції. Про це повідомили фахівці Центру громадського здоров’я України.

Поточна ситуація

В Одесі п’ятеро дітей, які відвідували один дошкільний заклад, були госпіталізовані. Для встановлення джерела інфекції було проведено обстеження контактних осіб, зібрано проби харчових продуктів, води та змивів.

У Запоріжжі зареєстровано 17 випадків ротавірусу серед дорослих: 15 пацієнтів та 2 співробітники одного з медичних закладів закритого типу. Наразі 13 людей виписано, а троє залишаються на лікуванні. Нових випадків у медичному закладі не виявлено, але протиепідемічні заходи та лабораторні дослідження тривають.

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Що таке ротавірус

Ротавірус є формою гострої кишкової інфекції, яка доволі часто виникає в холодний період року. Зараження відбувається контактно-побутовим шляхом, а інкубаційний період триває до 5 днів.

Симптоми — різке підвищення температури, нудота, біль в животі, блювання, сильний пронос з водянисто-пінистими випорожненнями яскраво-жовтого кольору.

Основними методами профілактики ротавірусної інфекції є вакцинація та дотримання правил особистої гігієни.

Джерело:Центр громадського здоров’я України