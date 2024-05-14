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Спалював сміття за допомогою бензину: на Закарпатті рятують 10-річного хлопчика з 60-70% опіків тіла

14 Травня 2024, 13:10
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
вогонь
Джерело: Depositphotos

У селі Сірне Мукачівського району 10-річний хлопчик дістав опіки під час спалювання сміття. Наразі він перебуває в реанімаційному відділенні обласної дитячої лікарні. Про це повідомили в ДСНС Закарпатської області.

За інформацією відомства, 14 травня близько 00.45 рятувальникам надійшло повідомлення про те, що до лікарні з опіками потрапив 10-річний хлопчик.

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Одяг спалахнув

– Напередодні ввечері він вирішив спалити сміття на городі, а для розведення багаття використав легкозаймисту рідину, імовірно бензин, яку частково розлив на себе, – ідеться в повідомленні.

Зазначається, що в певний момент одяг спалахнув, унаслідок чого хлопець дістав термічні опіки ІІІ ступеня 60-70% тіла.

Наразі хлопчик перебуває в реанімаційному відділенні.

У ДСНС закликають дорослих не розпалювати вогонь легкозаймистими рідинами та в жодному разі не допускати їх використання дітьми.

Джерело
ДСНС
Теги
ДСНС опіки
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