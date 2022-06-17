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Співпраця з відомим лікарем: кардіохірург у Львові врятував немовля, якому було три дні від народження

17 Червня 2022, 15:36
Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
Вільям Новік

Американський кардіохірург Вільям Новік з командою Novic Cardiac Allience приїхав до України, щоб передати колегам з Першого медоб’єднання Львова витратні матеріали та медичне обладнання вагою близько 2,5 т, з яким наші спеціалісти уже почали працювати.

А ще за тиждень перебування у Львові лікар Новік спільно з українськими кардіохірургами прооперував п’ятьох діток з вадами серця.

Це були складні оперативні втручання на аортальному, мітральному та тристулковому клапанах. Найменшому пацієнту було лише 10 місяців, найстаршому – 17 років.

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Найскладнішим хірургічним втручанням стала операція Росса у 4-річної Настуні, стан якої уже був критичним. Щоб врятувати їй життя, кардіохірурги зробили аутотрансплантацію, під час якої був замінений аортальний клапан дівчинки на її власний клапан легеневої артерії.

За час співпраці протягом двох останніх років лікар Новік приїжджав до Львова не раз. Наймолодшому його пацієнтові в Україні було 3 дні, а найстаршому – 18 років.

Це вже четверта місія Novic Cardiac Allience в Україні для розвитку дитячої кардіохірургії на Заході України. За весь час спільної праці прооперовано понад 50 діток зі складними вадами серця та стільки ж проконсультовано.

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Це не останній візит команди Novic Cardiac Allience цього року. Лікарі планують приїхати до Львова ще щонайменше двічі, тому що дитячі серця мають битися.

Джерело: Перше медичне об’єднання м. Львова

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