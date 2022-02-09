На Закарпатті медики екстреної допомоги снігоходом їхали на вершину гори, щоб допомогти травмованому спортсмену, а потім так само транспортували його вниз.

Випадок трапився на гірськолижному курорті на Свалявщині.

52-річний турист з Полтавщини під час катання серйозно травмувався, у нього був – перелом обох кісток гомілки зі зміщенням.

Бригада №1103 Закарпатського територіального центру екстреної медичної допомоги відправилася на виклик. Фельдшеру Наталії Папіш довелося їхати снігоходом на вершину гори, де перебував травмований.

Там фахівець дала пацієнту знеболювальне та наклала шину.

Транспортували пацієнта до автомобіля швидкої теж снігоходом, а потім успішно госпіталізували до Свалявської районної лікарні.

Наразі стан туриста задовільний.

Взимку ніхто не застрахований від травматизму через складні погодні умови, через це важливо бути обережними – як на відпочинку, так і під час звичайного перебування на вулиці. Через лід на землі та бурульки на дахах зростає ризик отримати травми.

Джерело: 103 Закарпаття

Фото: 103 Закарпаття