Стан здоров’я кривавого диктатора Володимира Путіна продовжує погіршуватися, навіть незважаючи на адекватне лікування. Так, у новому пості на Telegram-каналі General SVR стверджувалося, що російський президент нещодавно скаржився на сильний біль у животі перед важливою військовою нарадою.

Автори Telegram-каналу припускають, що це нова ознака онкології Путіна.

– Численні повідомлення свідчать про те, що російський деспот страждає від різних захворювань, зокрема раку шлунка і хворобу Паркінсона, – йдеться в повідомленні.

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Відзначається, що Путін поскаржився на ниючі болі в черевній порожнині, які неможливо було швидко купірувати, і він провів нараду, нахилившись вперед, намагаючись зберегти природну позу.

– Онкологія у Путіна прогресує, незважаючи на адекватне лікування останнім часом. Потрібно розуміти, що плачевний стан фізичного і психічного здоров’я президента впливає на ухвалення ключових рішень, – пишуть автори каналу.

Відзначимо, що Telegram-канал General SVR – один із найпопулярніших і найзагадкововіших телеграм-каналів в Мережі, в якому публікується нібито інсайдерська інформація про політичну ситуацію в Росії і справи Кремля.

Є припущення, що канал веде нібито колишній генерал Служби зовнішньої розвідки, проте свою особу автор цього ресурсу ретельно приховує.

Джерело: Express