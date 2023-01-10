В українські медичні заклади вже надішли 1092 термінали Starlink, повідомило МОЗ.

– За останні кілька місяців до медзакладів було поставлено 1092 термінали Starlink для того, щоб клініки могли підключатися до інтернету, – зазначено в повідомленні відомства.

Заступник міністра охорони здоров’я Марія Карчевич повідомила, що попри виклики воєнного часу в Україні триває цифровізація системи охорони здоров’я та впровадження електронних інструментів.

Зокрема, у 2022 році в рамках програми Доступні ліки було виписано понад 10 млн рецептів на суму 2,2 млрд грн. Також, за даними відомства, до системи електронної охорони здоров’я внесено понад 1 млрд записів, при цьому 35 млн українців мають декларації з сімейним лікарем.

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В Україні пройшли успішне випробування два телемедичних проєкти, які змінюють філософію української медицини – стиль роботи лікарів та їхні взаємини з пацієнтом. Наприклад, платформа Rehabilitation Gaming System – це телереабілітація для підвищення якості життя людей з пошкодженням мозку і опорно-рухового апарату.