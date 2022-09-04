Експерти онлайн-платформи Statista опублікували діаграму, на якій показані країни з найбільшим числом людей, які померли в результаті асистованого самогубства або евтаназії в 2021 році.

Як видно на інфографіці, перші три місця зайняли:

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Канада — 10, 064 випадків евтаназії;

Нідерланди – 7, 666;

Бельгія – 2,699.

Асистований суїцид – це суїцид, вчинений за допомогою іншої людини. Цей термін зазвичай відноситься до асистованого лікарем суїциду, тобто суїциду, що здійснюється за сприяння лікаря або іншого медичного працівника.

Після того, як буде встановлено, що ситуація людини підпадає під дію законів про асистований лікарем суїцид, допомога лікаря зазвичай обмежується випискою рецепта на смертельну дозу ліків.

У багатьох правових системах допомога людині в здійсненні самогубства є злочином. Люди, які підтримують легалізацію асистованого лікарем суїциду, хочуть, щоб ті, хто допомагає добровільно піти з життя, були звільнені від кримінального переслідування за ненавмисне вбивство або подібні злочини.

Асистований лікарем суїцид є законним в деяких країнах за певних обставин, включаючи Австрію, Бельгію, Канаду, Німеччину, Люксембург, Нідерланди, Нову Зеландію, Іспанію, Швейцарію, частину США і частину Австралії.

Евтаназія – практика припинення життя людини, що страждає невиліковним захворюванням і відчуває внаслідок цього захворювання нестерпні страждання.

Виділяються два основних види евтаназії: пасивна евтаназія (навмисне припинення медиками підтримуючої терапії) і активна евтаназія (введення вмираючому медичних препаратів або інші дії, які тягнуть за собою швидку і безболісну смерть).

До активної евтаназії часто відносять і самогубство з лікарською допомогою (надання хворому на його прохання препаратів, що скорочують життя).

Джерело: Statista, Вікіпедія