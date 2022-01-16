У Києві станом на 16 січня підтвердили 403 нові випадки коронавірусу. У столиці за часи пандемії зафіксували 344 746 інфікуванних.

Захворіли минулої доби:

227 жінок віком від 18 до 91 років;

154 чоловіки віком від 18 до 89 років;

15 дівчаток віком від 1 до 17 років;

7 хлопчиків віком від 6 місяців до 17 років.

Минулої доби від коронавірусу в місті померло 10 осіб (п’ять жінок від 54 до 82 років і п’ять чоловіків від 47 до 84 років). За весь час пандемії зафіксували 8 364 летальних випадків.

До лікарень столиці госпіталізували 13 хворих на коронавірус та 71 особу з підозрою на Covid-19 та пневмоніями.

Водночас, за добу 349 киянам вдалося подолати коронавірус. Загалом одужали вже 326 650 мешканців столиці.

Найбільше випадків захворювання виявили в Оболонському районі – 150, у Дарницькому – 76 та у Деснянському районі – 33 випадки.

Нагадаємо, 15 січня в українській столиці було зафіксовано 1178 нових випадків коронавірусу.

До лікарень Києва потрапили 57 хворих на коронавірус, а у 62 осіб була підозра на Covid-19.