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Статистика Covid-19 у Києві: за минулий тиждень офіційно зареєстровано 1 293 випадки

27 Березня 2023, 12:42
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
коронавірус
Джерело: Depositphotos

У Києві за минулий тиждень офіційно зареєстровано 1 293 випадки захворювання на коронавірус. Про це повідомили в ДУ “Київський міський центр контролю та профілактики хвороб МОЗ”.

Серед хворих:

  • 788 жінок віком від 18 до 89 років;
  • 505 чоловіків віком від 18 до 101 року;
  • 85 хлопчиків від 1 місяця до 17 років;
  • 67 дівчаток від 2 місяців до 17 років;
  • 36 медичних працівників.
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Найбільше випадків захворювання виявили у Деснянському – 272 випадки, у Дарницькому – 245 випадків та Дніпровському районах – 184 випадки.

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Не впоралися з ускладненнями інфекції 12 осіб. 1 183 киянина одужало.

Заналом за період Covid-пандемії в столиці зафіксовано 512 792 випадки захворювання, 9 460 летальних випадків від інфекції. За цей час коронавірус подолали 501 623 жителі столиці.

Джерело
КМДА
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Коронавірус у Києві статистика
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