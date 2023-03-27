У Києві за минулий тиждень офіційно зареєстровано 1 293 випадки захворювання на коронавірус. Про це повідомили в ДУ “Київський міський центр контролю та профілактики хвороб МОЗ”.
Серед хворих:
- 788 жінок віком від 18 до 89 років;
- 505 чоловіків віком від 18 до 101 року;
- 85 хлопчиків від 1 місяця до 17 років;
- 67 дівчаток від 2 місяців до 17 років;
- 36 медичних працівників.
Найбільше випадків захворювання виявили у Деснянському – 272 випадки, у Дарницькому – 245 випадків та Дніпровському районах – 184 випадки.
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Заналом за період Covid-пандемії в столиці зафіксовано 512 792 випадки захворювання, 9 460 летальних випадків від інфекції. За цей час коронавірус подолали 501 623 жителі столиці.