У Києві за минулий тиждень офіційно зареєстровано 1 293 випадки захворювання на коронавірус. Про це повідомили в ДУ “Київський міський центр контролю та профілактики хвороб МОЗ”.

Серед хворих:

788 жінок віком від 18 до 89 років;

505 чоловіків віком від 18 до 101 року;

від 18 до 101 року; 85 хлопчиків від 1 місяця до 17 років;

67 дівчаток від 2 місяців до 17 років;

36 медичних працівників.

Найбільше випадків захворювання виявили у Деснянському – 272 випадки, у Дарницькому – 245 випадків та Дніпровському районах – 184 випадки.

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Заналом за період Covid-пандемії в столиці зафіксовано 512 792 випадки захворювання, 9 460 летальних випадків від інфекції. За цей час коронавірус подолали 501 623 жителі столиці.