Статистика Covid-19 в Києві: за добу зафіксували 141 новий випадок

Станом на ранок неділі, 5 вересня, в Києві зафіксовано 141 новий випадок захворювання коронавірусу. Таким чином в цілому інфекцією перехворіли вже 225 602 жителя столиці.

Крім того, за минулі 24 години одна людина померла від ускладнень, викликаних Covid-19, довівши загальну кількість померлих до 5 286.

Найбільше випадків захворювання коронавірусу зафіксовано в Дарницькому (28), Деснянському (20), Оболонському (20) і Святошинському (20) районах.

Хто захворів в столиці

74 жінки у віці від 18 до 84 років

57 чоловіків у віці від 21 до 88 років

чотири дівчинки від 3 до 12 років

шість хлопчиків від 1 до 15 років

При цьому в Києві госпіталізовано 30 осіб з підтвердженим діагнозом коронавірус і ще 36 з пневмоніями і підозрою на Covid-19.

За минулі 24 години з лікарень було виписано 52 людини, таким чином від коронавірусу змогли оговтатися 216 952 киянина.

Симптоми коронавірусу

Якщо ви відчуваєте, що у вас з’явилися симптоми коронавірусу Covid-19, варто зателефонувати до сімейного лікаря або на гарячу лінію Міністерства охорони здоров’я. За наявності високої температури телефонуйте 103.

ВООЗ перерахувала прості правила профілактики коронавірусу: