9 Вересня, 08:20 Вікторія Яснопольська

Станом на ранок четверга, 9 вересня, в Києві зафіксовано 00 нові випадки захворювання коронавірусу. Симптоми коронавірусу Якщо ви відчуваєте, що у вас з’явилися симптоми коронавірусу Covid-19, варто зателефонувати до сімейного лікаря або на гарячу лінію Міністерства охорони здоров’я. За наявності високої температури телефонуйте 103. ВООЗ перерахувала прості правила профілактики коронавірусу: регулярно мити руки або обробляти їх спиртовим засобом;

дотримуватися дистанції у людних місцях;

не торкатися руками обличчя;

дотримуватися правил респіраторної гігієни (прикривати рот під час чхання та кашлю);

обов’язково звертатися до лікаря у разі підвищення температури або появи інших симптомів.

Джерело МОЗ

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