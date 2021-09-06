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Статистика Covid-19 в Києві: за добу зафіксували 93 нові випадки

6 Вересня, 09:22 Вікторія Яснопольська
Статистика Covid-19 в Києві: за добу зафіксували 93 нові випадки
Джерело: Depositphotos

Станом на ранок понеділка, 6 вересня, в Києві зафіксовано 93 нові випадки захворювання коронавірусу.

Захворіли 58 жінок віком від 18 до 88 років, 30 чоловіків віком від 20 до 80 років. А також чотири дівчинки від двох місяців до 14 років і один хлопчик п’яти років.

До лікарень столиці госпіталізували 16 хворих на коронавірус. А також 54 особи з підозрою на Covid-19 та пневмоніями.

Одужала минулої доби 41 людина. Загалом коронавірус подолали 216 993 мешканці столиці.

Найбільше випадків захворювання виявили в Оболонському районі – 17, у Солом’янському – 12, в Голосіївському, Святошинському та Дарницькому – по 10 випадків.

Симптоми коронавірусу

Якщо ви відчуваєте, що у вас з’явилися симптоми коронавірусу Covid-19, варто зателефонувати до сімейного лікаря або на гарячу лінію Міністерства охорони здоров’я. За наявності високої температури телефонуйте 103.

Симптоми коронавірусу - що робити

ВООЗ перерахувала прості правила профілактики коронавірусу:

  • регулярно мити руки або обробляти їх спиртовим засобом;
  • дотримуватися дистанції у людних місцях;
  • не торкатися руками обличчя;
  • дотримуватися правил респіраторної гігієни (прикривати рот під час чхання та кашлю);
  • обов’язково звертатися до лікаря у разі підвищення температури або появи інших симптомів.
Джерело
МОЗ
Теги
Коронавірус у Києві , МОЗ України , статистика
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