На коронавірус у Києві станом на 6 червня хворіють 5 602 особи.

За останню добу було зафіксовано 59 нових випадків коронавірусної інфекції. Якщо порівнювати з попередніми показниками, кількість хворих Covid-19 зменшилась на 19 осіб.

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Загалом у Києві одужали 1 809 пацієнтів, з них 9 за останню добу. Померли 116 хворих.

Коронавірус в Україні

В Україні за останню добу зафіксували 543 нових хворих. Загальна кількість інфікованих Covid-19 за станом на 6 липня становить 49 043. З них – 41 дитина та 40 медиків, госпіталізовано 172 особи.

За весь період пандемії померли 1 262 особи, з них 13 за останню добу. 327 українців одужали, а з початку епідемії – 21 703.