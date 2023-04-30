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Став батьком 550 дітей: суд у Голландії заборонив чоловікові здавати сперму

30 Квітня 2023, 10:10
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
суд
Джерело: Pixabay

Суд у Нідерландах виніс рішення припинити здавати сперму чоловікові, який обманним шляхом став батьком 550 дітей. З’ясувалося, що плідний тато брехав, що не пропонував свої послуги іншим репродуктивним клінікам.

– Чоловік здавав сперму в Нідерландах і за кордоном, зокрема в данський банк сперми Cryos, але також пропонував свою сперму через онлайн-платформи, – йдеться в повідомленні.

Під час судового розгляду стало відомо, що він пожертвував сперму принаймні 11 голландським клінікам із лікування безпліддя, які наклали максимум 25 дітей на одного донора.

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При цьому чоловік давав неправдиві обіцянки, що він не пропонував свою сперму в іншому місці і не робитиме цього в майбутньому. У 2017 році з’ясувалося, що через ці клініки він уже став батьком 102 дітей.

Сам чоловік стверджував, що діяв в інтересах майбутніх батьків, яким хотів допомогти. Однак, за словами експертів, він ризикував завдати шкоди психічному благополуччю своїх дітей-донорів, одночасно збільшуючи ризик інцесту.

– Усі ці батьки зараз зіткнулися з тим, що їхні діти є частиною величезної родинної мережі, що налічує сотні зведених братів і сестер, – заявив суд.

Суддя заборонив чоловікові здавати свою сперму або рекламувати себе як донора і наказав йому протягом семи днів оголосити, чи здавав він сперму іншим клінікам.

Джерело
Politico
Теги
Нідерданди новонароджені Суд
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