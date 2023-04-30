Суд у Нідерландах виніс рішення припинити здавати сперму чоловікові, який обманним шляхом став батьком 550 дітей. З’ясувалося, що плідний тато брехав, що не пропонував свої послуги іншим репродуктивним клінікам.

– Чоловік здавав сперму в Нідерландах і за кордоном, зокрема в данський банк сперми Cryos, але також пропонував свою сперму через онлайн-платформи, – йдеться в повідомленні.

Під час судового розгляду стало відомо, що він пожертвував сперму принаймні 11 голландським клінікам із лікування безпліддя, які наклали максимум 25 дітей на одного донора.

При цьому чоловік давав неправдиві обіцянки, що він не пропонував свою сперму в іншому місці і не робитиме цього в майбутньому. У 2017 році з’ясувалося, що через ці клініки він уже став батьком 102 дітей.

Сам чоловік стверджував, що діяв в інтересах майбутніх батьків, яким хотів допомогти. Однак, за словами експертів, він ризикував завдати шкоди психічному благополуччю своїх дітей-донорів, одночасно збільшуючи ризик інцесту.

– Усі ці батьки зараз зіткнулися з тим, що їхні діти є частиною величезної родинної мережі, що налічує сотні зведених братів і сестер, – заявив суд.

Суддя заборонив чоловікові здавати свою сперму або рекламувати себе як донора і наказав йому протягом семи днів оголосити, чи здавав він сперму іншим клінікам.