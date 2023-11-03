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Ставлять неправдиві діагнози: стали відомі обурливі порушення в пологових будинках України

3 Листопада 2023, 11:12
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
діти, батьки
Джерело: Pexels

Під час моніторингу медичних закладів, проведеного МОЗ та НСЗУ, було виявлено, що пологові та перинатальні центри свідомо вказують неправдиві діагнози новонароджених для переведення їх в іншу лікарню або на іншу схему лікування.

Подвійна та потрійна оплата

– Це дає змогу отримувати подвійну, а іноді й потрійну оплату за одного маленького пацієнта. За попередніми розрахунками НСЗУ, приблизно за 30% дітей здійснювали подвійну оплату медзакладам, – ідеться в повідомленні пресслужби МОЗ.

Зазначається, що в середньому по країні майже 20% немовлят, які народилися з патологіями, переводять до іншого закладу, піддаючи дітей негативному впливу транспортування.

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З’ясувалося також, що в окремих пологових будинках 100% немовлят, які вижили до сьомого дня, були переведені до інших лікарень, незважаючи на те, що ці медзаклади мали відповідні пакети послуг.

Під час перевірки було виявлено, що в деяких лікарнях немовлятам ставлять діагнози, які не є патологією, а лише тимчасовим станом пацієнта, і не повинні бути причиною для лікування.

Кесареві розтини без показань

Також у 2023 році суттєво збільшилася кількість кесаревих розтинів порівняно з попередніми роками. Така динаміка може свідчити про виконання операції без медичних показань, а виключно для отримання коштів на втручання.

За підсумками наради було надано рекомендації для керівників пологових та перинатальних центрів щодо розв’язання проблемних питань та прийняття управлінських рішень, повідомили в МОЗ.

Джерело
МОЗ
Теги
Медики новонароджені пологовий будинок хвороби
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