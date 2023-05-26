У Києві відкрився інноваційний реабілітаційний центр національної мережі RECOVERY для поранених військових. Це вже третій центр мережі, яку заснували Віктор та Олена Пінчуки.

Київський центр не має аналогів в Україні. Його з нуля створювали на базі державного медичного закладу. Облаштували його за найвищими світовими стандартами інклюзивності — з широкими коридорами та дверними отворами, санітарно-гігієнічними зонами для маломобільних пацієнтів. Крім того, тут змонтоване інноваційне обладнання.

Дмитро і Кирило – перші клієнти київського центру. Як і в інших центрах мережі RECOVERY, тут поранені військові проходять післягостру й довготривалу реабілітацію.

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От зараз Дмитро за кермом автівки. Віртуальної. Це інноваційний тренажер. Хлопець тренує на ньому ліву руку.

– Спочатку я взагалі руку підняти не міг, а зараз розробляю, ефект, як бачите, є, – каже Дмитро.

Обмежена рухливість і осколок біля серця – ціна, яку заплатив за нашу незалежність Дмитро. На фронт він пішов добровольцем.

– Ми з братом пішли разом, бо все життя разом. Під селом Богородичне танк по нас стріляв, накрило. Осколок прошив мені спину, тут мені його видалили, – розказує боєць.

А 20-річний Кирило встиг лиш пройти курс молодого бійця, як почалася велика війна. Одразу потрапив під обстріл ворожого літака, лікарі казали – вижив дивом.

– Снаряд упав за два метри від нас. Відчув, що не можу рухати ногами, – згадує Кирило.

Фахівці центру реабілітації розробляють хлопцю ноги. У своїй інклюзивній палаті він має багатофункціональне ліжко. Все необхідне може з візка чи ліжка дістати рукою. Та головне – є динаміка зі здоров’ям.

– Майже повністю відновилися рухи лівої ноги, лише стопа ще не слухається. А праву поки що в коліні вирівняти не можу, щоб стояти, – каже Кирило.

Реабілітація поранених воїнів – важливе завдання для держави і суспільства, переконані засновники проєкту RECOVERY. Тому планують цьогоріч відкрити 11 таких центрів.

– Я сформулюю як інженер: воїнів треба переводити із горизонтального стану у вертикальний. Це – реабілітація, яка у нас практично не розвивалася, бо не було такої нагальної потреби, – каже Віктор Пінчук.

За його словами, вони з дружиною вирішили створити всеукраїнську мережу з реабілітації, оскільки вважають, що це буде на багато років одним із найголовніших завдань і держави, і суспільства, і бізнесу.

Окрім сучасного обладнання, в київському центрі RECOVERY зібрали мультидисципліарну команду фахівців – реабілітолог, ерготерапевт, логопед, психолог. Усі вони додатково навчалися, вчитимуться й далі, а також допоможуть колегам з інших реабілітаційних центрів здобути необхідні навички. Щоби кожен прилад чи тренажер був використаний максимально ефективно.

Реабілітаційний центр створили на базі державної лікарні. Це приклад державно-приватного партнерства, який працює на користь наших захисників.

– Я дуже задоволений, що в цій лікарні буде таке відділення. Персонал, який тут зібрався, заввідділення – усі усвідомлюють важливість своїх завдань. Вважаю, що вони з ними впораються, – каже Ігор Кучма, директор Київської обласної лікарні.

Проєкт RECOVERY охоплює кілька напрямків – підготовка фахівців із реабілітації, протезування складних випадків, реабілітація в приватних партнерських закладах і, власне, розбудова національної мережі реабілітаційних центрів.

Перші два центри мережі RECOVERY раніше відкрили в Дніпрі та Одесі.

Тепер запрацював київський. Вже за три місяці тут приймуть ще 20 героїв.

Загалом у київському центрі планують щороку надавати допомогу 600 військовим.

А у всій мережі, яка запрацює, реабілітацію щороку проходитимуть 11 тисяч військових.

– Я, моя дружина, вся сім’я дуже хочемо, щоб наші герої, які воюють там, на фронті, були впевнені, не дай Бог що, тут готові надати їм допомогу, – каже Віктор Пінчук.

Реабілітація бійців – наш моральний і соціальний обов’язок. Це внесок держави, суспільства і бізнесу в перемогу. Це той фронт, на якому теж треба тримати позиції.