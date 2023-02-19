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Стежити за перебігом вагітності віддалено: у Києві запущена спеціальна телемедична платформа

19 Лютого 2023, 09:59
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
вагітність
Джерело: Depositphotos

У перинатальному центрі Києва стан здоров’я вагітних пацієнток контролюють за допомогою телемедичної платформи System Carebits, зокрема, використовуючи переносні портативні апарати тококардіографії Sigmafon.

Про це повідомила пресслужба МОЗ.

Наразі в закладі налічується 10 таких пристроїв, які активно застосовуються в пологовому та акушерському відділеннях і в жіночій консультації.

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– У стаціонарному режимі за допомогою телемедичної платформи контролюють стан плода пацієнток з важкою акушерською патологією, що вимагає постійного моніторингу: запису кардіотокографії та серцебиття плода, – йдеться у повідомленні.

З початку року пацієнтки жіночої консультації можуть користуватися пристроями і в домашніх умовах — портативні апарати тококардіографії Sigmafon видають насамперед тим, хто має клінічні показання до такого контролю.

Крім того, на телефон пацієнтки встановлюється програмне забезпечення, за допомогою технології бездротового зв’язку підключається девайс і відбувається визначення стану плода. Результати аналізує лікар через свій смартфон або вебверсію телемедичної платформи.

Працівники аналітичного відділу постачальника програмно-апаратного комплексу за допомогою штучного інтелекту проводять аналіз отриманих показників життєдіяльності плода та формують окремий аналітичний звіт за понад 30 параметрами.

Джерело
МОЗ
Теги
вагітність МОЗ України
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