У перинатальному центрі Києва стан здоров’я вагітних пацієнток контролюють за допомогою телемедичної платформи System Carebits, зокрема, використовуючи переносні портативні апарати тококардіографії Sigmafon.

Про це повідомила пресслужба МОЗ.

Наразі в закладі налічується 10 таких пристроїв, які активно застосовуються в пологовому та акушерському відділеннях і в жіночій консультації.

Зараз дивляться

Читайте також: Як правильно вести вагітність під час війни та які обстеження необхідно робити

– У стаціонарному режимі за допомогою телемедичної платформи контролюють стан плода пацієнток з важкою акушерською патологією, що вимагає постійного моніторингу: запису кардіотокографії та серцебиття плода, – йдеться у повідомленні.

З початку року пацієнтки жіночої консультації можуть користуватися пристроями і в домашніх умовах — портативні апарати тококардіографії Sigmafon видають насамперед тим, хто має клінічні показання до такого контролю.

Крім того, на телефон пацієнтки встановлюється програмне забезпечення, за допомогою технології бездротового зв’язку підключається девайс і відбувається визначення стану плода. Результати аналізує лікар через свій смартфон або вебверсію телемедичної платформи.

Працівники аналітичного відділу постачальника програмно-апаратного комплексу за допомогою штучного інтелекту проводять аналіз отриманих показників життєдіяльності плода та формують окремий аналітичний звіт за понад 30 параметрами.