У Чернівецьких десантників тепер є власний мобільний стоматологічний кабінет. Нещодавно 82 окрема десантно-штурмова бригада ЗСУ отримала стоматологічний кабінет, виконаний на базі пасажирського автобуса.
За словами медиків, сучасне устаткування мобільної допомоги навіть перевищує деякі стаціонарні стоматологічні кабінети у військових частинах. Такі багатофункціональні автобуси значно полегшують роботу Збройних Сил України.
Наразі лікарі-стоматологи надають бійцям бригади хірургічну допомогу, згодом планують виконувати протезування.
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Джерело і фото : Офіційний канал ДШВ ЗСУ