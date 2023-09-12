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Стоматологічний кабінет на колесах: чернівецькі десантники отримали спеціальний автобус

12 Вересня 2023, 14:14
Марина Мелехова редактор
мобільна стоматологія

У Чернівецьких десантників тепер є власний мобільний стоматологічний кабінет. Нещодавно 82 окрема десантно-штурмова бригада ЗСУ отримала стоматологічний кабінет, виконаний на базі пасажирського автобуса.

За словами медиків, сучасне устаткування мобільної допомоги навіть перевищує деякі стаціонарні стоматологічні кабінети у військових частинах. Такі багатофункціональні автобуси значно полегшують роботу Збройних Сил України.

Наразі лікарі-стоматологи надають бійцям бригади хірургічну допомогу,  згодом  планують виконувати протезування.

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Джерело і фото : Офіційний канал ДШВ ЗСУ

Теги
Війна в Україні ЗСУ
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