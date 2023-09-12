12 Вересня 2023, 14:14 Марина Мелехова редактор

У Чернівецьких десантників тепер є власний мобільний стоматологічний кабінет. Нещодавно 82 окрема десантно-штурмова бригада ЗСУ отримала стоматологічний кабінет, виконаний на базі пасажирського автобуса. За словами медиків, сучасне устаткування мобільної допомоги навіть перевищує деякі стаціонарні стоматологічні кабінети у військових частинах. Такі багатофункціональні автобуси значно полегшують роботу Збройних Сил України. Наразі лікарі-стоматологи надають бійцям бригади хірургічну допомогу, згодом планують виконувати протезування. Зараз дивляться Читайте також: Антивікова стоматологія – що це та кому потрібна Джерело і фото : Офіційний канал ДШВ ЗСУ

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