Майже 3 тис. позицій різного товару Закарпатська митниця передає на потреби оборони та національної безпеки нашої країни. Усі ці речі – вилучені на кордонах від порушників митних правил. Їхня вартість – майже 22 млн грн.

Митники їх зберігали на спеціальних складах. Тепер безкоштовно віддають військовим підрозділам та частинам, а також різним державним установам.

У вересні уряд ухвалив постанову Про внесення змін до деяких постанов Кабінету міністрів України щодо передачі майна для потреб Збройних сил. Цю процедуру спрощено. Закарпатська митниця надала перелік конфіскованого майна, яке наразі перебуває на складах у Закарпатській ОВА.

Зараз дивляться

– А вона вже безкоштовно розподілятиме це майно для потреб функціонування держави в умовах воєнного стану. Тобто органом, відповідальним за визначення переліку майна для відповідних цілей, стають обласні військові адміністрації, – пояснив Фактам ICTV начальник управління адміністративно-господарської діяльності Закарпатської митниці Едуард Маляр.

Конфісковані товари можуть бути передані Збройним силам, Національній гвардії, Службі зовнішньої розвідки, СБУ, поліцейським та іншим державним органам і установам. Їм достатньо подати до Закарпатської ОВА заяву.

– Перелік вилучених митницею товарів є на сайті Закарпатської ОВА. Ці суб’єкти можуть звернутися до нас із заявою про отримання майна. Якщо на одні і ті ж речі буде кілька претендентів, хто його отримає – вирішать за результатами узгоджувальної наради з представниками цих суб’єктів, – повідомляють у Закарпатській ОВА.

Серед конфіскату – автомобілі, побутова техніка, автомобільні шини та запчастини, засоби гігієни та продукти харчування, багато одягу, а також різноманітних медичних меблів, обладнання та лікарських засобів. Зокрема, стоматологічні крісла, бормашини, кисневі концентратори та апарати, набори для надання першої реанімаційної допомоги, тисячі одноразових шприців, масок та різних пов’язок. А також катетери, відсмоктувачі, пульсоксиметри, ручні реаніматори, маски, бактеріальні фільтри та навіть комплекти ШВЛ.

– Усі ці речі, вилучені на кордонах за останні роки. Згідно з рішенням суду, їх конфіскували. Ним розпоряджається держава. Цьогоріч Закарпатська митниця вже передала за рішенням ради оборони області майна на суму понад 70 млн грн, – додав Едуард Маляр.

Брендові речі та транспортні засоби VIP-класу митниця на потреби ЗСУ не передає. Вони залишаються на митному складі, й їхню долю вирішить виконавча служба.