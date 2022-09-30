Тривожитися за своє життя – це нормально. До цих почуттів можуть додаватися ще й невизначеність та безпорадність. Адже ніхто не може сказати, чи точно буде ядерний удар, коли та де він відбудеться.

Почуття безпорадності та неможливості на щось вплинути тільки посилює тривогу. Тож у цей час важливо подбати про себе.

Якщо тривога накриває раптово, впоратися допоможуть:

Зараз дивляться

Дихальні техніки

Знайдіть місце, де ніхто вас не турбуватиме. Закрийте очі та намагайтеся зосередитися на диханні. Корисною буде техніка за прямокутником: вдих на три рахунки й видих — на шість. Уявіть перед собою цю геометричну фігуру.

Пам’ятайте: дихання — це перше, що вам під силу контролювати в безконтрольній ситуації.

Давайте собі завдання

Знайдіть очима п’ять предметів синього кольору. Доторкніться до чотирьох речей, які мають різну текстуру. Назвіть три звуки, які чуєте прямо зараз. Якщо поруч кава чи парфуми, понюхайте їх. Або уявіть запах, який вас заспокоює. З’їжте щось яскраве на смак, наприклад, цукерку або ж апельсин. Це допоможе перемкнути увагу.

Змініть діяльність

Подивіться фільм, зробіть якісь фізичні вправи, помалюйте. Зробіть щось приємне для себе тут і зараз. Але не придушуйте в собі емоцію. Ви маєте чітко розуміти її, але не тонути в ній, а зайнятися чимось корисним та ефективним.

Якщо тривога виникає час від часу, але доволі часто:

Не читайте багато новин

Виділіть один-два офіційні джерела новин. Все інше — приберіть зі свого інфопростору.

Дотримуйтеся здорового способу життя: збалансоване харчування, регулярна фізична активність та достатній сон.

Корисним буде повна відмова від алкоголю та зменшення споживання кави та чаю через кофеїн.

Вчіться відстежувати емоції

У цьому може допомогти щоденник самоспостережень. На аркуші паперу зробіть чотири колонки: Думки, які виникли стосовно ситуації, Яку емоцію відчуваю?, Що мені хочеться зробити?, А що вже зробив для цього?.

Наприклад, у думках — паніка та розгубленість. Емоція — тривога та страх. Ви прочитали новину про ядерну небезпеку, і вам хочеться бігти в магазин та аптеку, купуючи все підряд. Але що ви вже зробили? Можливо, у вас уже зібрана тривожна валізка? Тож бігти зараз за продуктами — імпульсивна думка.

Знайдіть те, на що можете вплинути

Ви не можете вплинути на рішення Росії та ймовірність застосування ядерної зброї. Проте можете зараз потурбуватися про себе та родину. Приготуйте теплий чай або вечерю, обійміть дитину, вигуляйте собаку тощо.

Джерело: Психологічна підтримка