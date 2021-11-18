Федеральні органи охорони здоров’я США підтвердили виявлення флаконів з написом Віспа в морозильнику на об’єкті в Пенсільванії, де проводяться дослідження вакцини. На якому саме, не повідомляється.

Як заявив у зв’язку з цим Центр з контролю і профілактики захворювань, страшну знахідку виявив співробітник лабораторії, який чистив морозильну камеру.

– CDC, його партнери з адміністрування та правоохоронні органи розслідують це питання. Вміст флаконів здається неушкодженим, – повідомила представниця CDC Белсі Гонсалес в електронному листі.

За її словами, співробітник, який виявив флакони, був у рукавичках і масці.

Віспа – смертельне інфекційне захворювання, що викликається вірусом натуральної віспи, який вражав світ протягом століть і забрав життя майже третини інфікованих. Жертви страждали на лихоманку і болі по всьому тілу, а потім з’являлися плями і пухирі, від яких у тих, що вижили, залишалися ямчасті шрами.

Сполучені Штати змогли припинити планову вакцинацію дітей проти цієї хвороби до початку 1970-х років і заявили, що останній природний спалах у країні стався в 1949 році.

У 1980 році Всесвітня асамблея охорони здоров’я оголосила віспу викоріненою.

Всесвітня організація охорони здоров’я призначила два об’єкти, де зберігаються запаси вірусу натуральної віспи і які використовуються для досліджень: центр CDC в Атланті й центр у Росії.

За даними CDC, дослідження віспи в Сполучених Штатах зосереджені на розробці вакцин, ліків та діагностичних тестів для захисту людей від віспи у разі її використання як агента біотероризму.

Нагадаємо, що в липні 2014 року офіційні особи заявили, що урядовий вчений, який очищав стару комору в дослідницькому центрі Bethesda, штат Меріленд, виявив скляні флакони 60-річної давності, що містили ліофілізовані (тобто активні) зразки віспи, запаковані й забуті в картонній коробці.

Офіційні особи назвали це першим відкриттям у країні неврахованої віспи.