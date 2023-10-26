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Страждала на важкі бронхіти: у Львові врятували однорічну дитину з вродженою вадою гортані

26 Жовтня 2023, 13:48
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
Охматдит Львів

Фахівці Львівської обласної дитячої клінічної лікарні Охматдит уперше на Заході України прооперували однорічну дитину з рідкісною, вродженою вадою розвитку гортані.

Про це співробітники клініки повідомили на своїй сторінці у Facebook.

– Сім’я із села Холопичі Волинської області. У Богдана – задня розщелина гортані (рідкісна патологія). Через цю ваду в дитини щомісяця складні бронхіти, – ідеться в повідомленні.

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За словами медиків, малюкові зробили мініінвазивну ендоскопічну операцію. Втручання пройшло вдало.

Зазначається, що операцію разом з українськими отохірургами провели їхні польські колеги. А саме керівник клініки дитячої отоларингології в Познані, професор Ярослав Шидловський, керівник університетської ЛОР-клініки в місті Жешув, професор Войцех Домка, а також професор Анджей Кжижаняк, який очолює ЛОР-відділення в госпіталі міста Бидгощ.

Фото: ЛОДКЛ Охматдит

Джерело
ЛОДКБ Охматдет
Теги
Львів Операція Охматдит
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