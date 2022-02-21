Фахівці 8-ї лікарні Першого територіального медичного об’єднання Львова лише за 15 хвилин позбавили пацієнта важкої недуги, яка мучила його 15 років.

Молодому чоловікові було 25, коли він вперше при сечовипусканні відчув дискомфорт внизу живота. Почала підвищуватися температура. Лікарі припускали, що причиною міг бути хронічний простатит.

Однак точного діагнозу встановити не вдавалося роками, а стан лише погіршувався. Медикаменти, масажі, фізпроцедури не давали бажаного ефекту.

Тільки 15 років потому розпізнати недугу вдалося фахівцям 1 ТМО Львова. Виявилося, у пацієнта – стриктура уретри, простими словами – звуження органу. Хворобу могла спровокувати травма або запальний процес.

Не зволікаючи, лікарі провели ендоскопічне втручання – оптичну уретротомію, що тривала лише 15 хвилин.

Виконали її вперше на базі хірургічного відділення 8-ї лікарні 1 ТМО Львова.

Чоловіка виписали наступного дня після операції. За прогнозами, після короткочасної реабілітації він назавжди забуде про біль, що мучив його роками.

Джерело: 1 ТМО Львова