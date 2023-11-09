Команда вчених Стенфордського медичного університету та Університету Торонто під час невеликого дослідження з’ясувала, що датчики в смартфонах і розумних колонках можуть допомогти визначити рівень алкогольної інтоксикації людини на основі змін її голосу.

Доза алкоголю і скоромовки

В експерименті взяли участь 18 дорослих віком від 21 року і старше. Усім їм давали дозу алкоголю залежно від ваги і випадковим чином розподіляли серію скоромовок, які потрібно було проговорювати перед вживанням спиртного і щогодини впродовж семи годин після прийняття дози алкоголю.

Учасників просили прочитати скоромовку вголос, а на столі на певній відстані клали смартфон, щоб записати їхні голоси.

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Дослідники також вимірювали концентрацію алкоголю в повітрі від видиху на початку дослідження і кожні 30 хвилин протягом семи годин.

Із точністю 98%

З’ясувалося, що під час порівняння з результатами вживання алкоголю у видихуваному повітрі зміни в голосових характеристиках учасників у міру продовження експерименту передбачали алкогольну інтоксикацію з точністю в 98%.

– Точність нашої моделі справді застала мене зненацька, – зізнався провідний дослідник доктор медичних наук, доцент кафедри невідкладної медицини в Стенфорді Брайан Суффолетто.

Мета аналізу

За словами вченого, мета такого аналізу – забезпечити своєчасне втручання та запобігти травмам і смертям унаслідок дорожньо-транспортних пригод або інших аварій.

Науковець зазначив, що інструментом для цього може бути простий у використанні та легкодоступний засіб у вигляді смартфонів та розумних колонок, які б попереджали людей про те, що вони перебувають у стані алкогольного сп’яніння.

Суффолетто пророкує, що інструменти спостереження можуть зрештою об’єднати кілька датчиків, як-от ходи, голосу і стилю текстових повідомлень.