Як заявив міністр охорони здоров’я Німеччини Карл Лаутербах, легалізація канабісу, спрямована на захист здоров’я молоді та контроль ринку цього наркотичного препарату, може створити прецедент для іншої частини Європи.

– Якщо цей закон буде ухвалений, він стане найліберальнішим проєктом з легалізації канабісу в Європі, а також створить найрегульованіший ринок, — заявив Карл Лаутербах.

За його словами, головною метою легалізації покупки і куріння канабісу в Німеччині є кращий захист молодих людей, які придбали препарат на чорному ринку.

Зараз дивляться

Зазначається, що проєкт закону передбачає зробити законним придбання та зберігання максимальної кількості, від 20 до 30 г, канабісу для рекреаційного використання. Приватне вирощування до трьох рослин також стане законним.

При цьому реклама продуктів канабісу буде заборонена, а його продаж, швидше за все, буде здійснюватися в ліцензованих установах, таких як аптеки.

Лаутербах сказав, що німецький шлях до легалізації канабісу йде врозріз з Нідерландами, які технічно все ще криміналізують вирощування і продаж цього наркотику.

Голландська модель, за словами міністра охорони здоров’я Німеччини, поєднує в собі два недоліки: вільне використання, але неконтрольований ринок.