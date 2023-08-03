Фахівці дитячої лікарні Святого Миколая Першого медоб’єднання Львова успішно прооперували 13-річного Остапа зі складною деформацією грудної клітини. Хірурги зробили це найменш травматичним із можливих способів – без розрізу грудини.

Про це співробітники ПМО повідомили на своїй сторінці у Facebook.

– Остап народився з вадою серця, за якої легенева артерія й аорта дитини помінялися місцями. Це загрожувало життю малюка, – ідеться в повідомленні.

За словами медиків, на шосту добу після народження Остапа терміново прооперували. Ваду серця вдалося скоригувати. Але після втручання груди дитини змістилися і розвинулася лійкоподібна деформація – виражене заглиблення в центральній і нижній частині грудного каркаса.

Спочатку ця деформація була малопомітною і не впливала на якість життя дитини. Але в міру того, як хлопчик ріс, зміщення посилилося і почало стискати внутрішні органи. Зокрема, легені та серце.

Остапу стало складно дихати. Також підліток страждав і від психологічного дискомфорту – деформація стала помітною візуально.

У лікарні Святого Миколая, куди батьки дитини звернулися по допомогу, фахівці дійшли висновку, що єдиний спосіб виправити деформацію – встановити в грудну клітку коригувальну пластину. За роботу взялася команда хірургів і кардіохірургів.

Провести втручання вирішили найменш травматичним способом – за методикою Nuss – з невеликим доступом. Зазвичай в Україні хірурги, щоб встановити пластину при западині після кардіохірургічних операцій, роблять розріз грудини – стернотомію. Це більш травматично для пацієнта і пов’язано з тривалим післяопераційним періодом.

Фахівці ж Львова через розріз тільки в 5 см відокремили серце від грудини – виконали так званий кардіоліз. А потім торакоскопічно, через крихітні проколи, ввели пластину і прикріпили її до ребер. Це дало змогу зміцнити грудину.

Через кілька років, щойно грудна клітка Остапа набуде правильної форми і зміцніє, лікарі виймуть пластину.

Уже через вісім днів після операції Остап повернувся додому. Хлопець добре почувається. Зникла задишка та неприємні відчуття в грудях.

Джерело: Перше медоб’єднання Львова