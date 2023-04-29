Безпрецедентний позов розглянув Гаазький суд. Чи не вперше прозвучав вираз масовий донор сперми. І чи не вперше було винесено судове рішення про заборону спритному донору цим займатися.

У різних країнах світу уже народилося від нього 550 дітей. Виявилося, це стало можливим, бо чоловік кожного разу, коли пропонував себе як донора, брехав, що не передавав свою сперму в іншому місці та не робитиме цього в майбутньому.

Чоловік, ім’я якого не називають, сдавав сперму в Нідерландах і за кордоном. Його послугами користувався зокрема данський банк сперми Cryos, 11 голландських клінік з лікування безпліддя, свою пропозицію він озвучував і через онлайн-платформи.

Суддя постановив, що чоловік навмисно брехав, щоб змусити батьків вибрати як донора саме його. Знаючи правду, вони навряд би на це погодилися.

Чоловік на своє виправдання стверджував, що просто хотів допомогти бездітним батькам, які не могли зачати дітей.

Але цей аргумент не був прийнятий до уваги. Адже в Гаазький суд звернулася одна з матерів і організація Stichting Donorkind, яка представляла кількох народжених від цього донора дітей та їхніх батьків.

Вони вимагали не лише заборонити безвідповідальному чоловіку здавати сперму надалі, а й більше не використовувати кров і сперму, які він уже здав.

– Усі батьки, що стали заручниками донора, зараз зіткнулися з тим, що їхні діти є частиною величезної родинної мережі, яка налічує сотні зведених братів і сестер, – заявив суд.

Експерти, яких залучив суддя, стверджували, що, значно перевищивши обмеження у 25 дітей, чоловік міг спричинити шкоду психічному благополуччю своїх численних дітей-донорів. У майбутньому це загрожує збільшенням ризику інцесту, а отже, й усіма жахливими його наслідками.

Джерело: Politico