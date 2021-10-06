У США від коронавірусу померла 10-річна дівчинка. За словами батьків дитини, у школі їй давати “класну роботу” – супроводжувати учнів із симптомами, які схожі на Covid-19, до медсестри.

П’ятикласниця Тереза ​​Сперрі ходила в одну з початкових шкіл у місті Саффолк, що у штаті Вірджинія. Дитина померла минулого тижня. Згідно зі звітом, поки що невідомо, як саме дівчинка заразилася коронавірусом. Нині підрозділ міста працює з Міністерством охорони здоров’я штату над відстежуванням контактів.

Водночас батьки Терези стверджують, що їхня дочка говорила їм про те, що за тиждень до її смерті, у школі їй доручили провести інших учнів до медсестри, коли у них з’явилися симптоми хвороби.

– Вона розповіла нам перед тим, як захворіти про те, що її робота полягала в тому, щоб бути “класною медсестрою”. Вона мала водити хворих дітей з класу до кабінету медсестри, – сказав батько дівчинки Джефф Сперрі.

Мати дівчинки Ніколи Сперрі додала, що їхні дитина була абсолютно здорова. Вона наголосила, що Тереза була б жива, якби люди перестали відправляти своїх хворих дітей до школи.

Обоє батьків вакциновані від коронавірусу. Проте батько отримав позитивний тест на Covid-19 після того, як їхня дочка заразилася.

Водночас представниця державних шкіл Саффолка Антонетт Уорд повідомила, що розслідує питання про те, чи давав учитель Терезі таке завдання у школі.

Вона каже, що згідно з протоколом початкової школи класний керівник або будь-який дорослий у школі повинен зв’язатися з головним офісом з кодом С. Коли це станеться, один з адміністраторів або шкільна медсестра прийде в клас, щоб забрати учня.

Джерело: Yahoo