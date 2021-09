Захворюваність і смертність від Covid-19 у світі перейшли на плато. Але ці показники досі перебувають на високому рівні.

Про це повідомив експерт Всесвітньої організації охорони здоров’я Марії Ван Керхове.

За словами експерта, останнім часом щодня фіксують близько 4,5 млн випадків зараження коронавірусом та, майже, 72-78 тис. летальних випадків.

У Північній і Південній Америках спостерігається збільшення кількості виявлених випадків і смертей. А у Європі — зниження кількості виявлених випадків і підвищення смертності. В Африці, наприклад, цифри йдуть на спад.

Проте вона додала, що нинішня ситуація викликає стурбованість. Особливо з урахуванням того, що пандемія триває вже 20 місяців і країни мають інструменти для боротьби з нею.

