Захворюваність і смертність від Covid-19 у світі перейшли на плато. Але ці показники досі перебувають на високому рівні.

Про це повідомив експерт Всесвітньої організації охорони здоров’я Марії Ван Керхове.

– Ми досягли плато, однак це плато знаходиться на досить високому рівні, – зазначила вона.

За словами експерта, останнім часом щодня фіксують близько 4,5 млн випадків зараження коронавірусом та, майже, 72-78 тис. летальних випадків.

У Північній і Південній Америках спостерігається збільшення кількості виявлених випадків і смертей. А у Європі — зниження кількості виявлених випадків і підвищення смертності. В Африці, наприклад, цифри йдуть на спад.

Проте вона додала, що нинішня ситуація викликає стурбованість. Особливо з урахуванням того, що пандемія триває вже 20 місяців і країни мають інструменти для боротьби з нею.

В Україні також зростає кількість хворих на коронавірус. Епідемічна ситуація погіршується на Буковині, Львівській та Вінницькій області. Але загалом говорити про посилення заходів у всій країні зарано.