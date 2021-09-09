Гроші мають надійти на український рахунок у грудні 2021 року. Фінансове вливання буде цілком адресним: всі кошти повинні піти на подолання високих показників захворюваності на коронавірусну інфекцію, які демонструє Україна.

Про те, що Світовий банк готовий в рамках глобальної ініціативи Covax допомогти Україні, стало відомо після зустрічі міністра фінансів Сергія Марченка з регіональним директором Світового банку у справах Білорусі, Молдови та України Арупа Банерджі, на якій сторони обговорили угоду з екстреного реагування на Covid-19 і вакцинацію в Україні.

Крім цього, на зустрічі йшлося про необхідність виділення додаткового фінансування на реформи фінансового та банківського секторів, на реалізацію пенсійної реформи в Україні. Також були обумовлені умови отримання другої позики на політику розвитку у сфері економічного відновлення (DPL).

Як повідомлялося, розмір першої позики на політику розвитку у сфері економічного відновлення склав $350 млн. Угоду про її надання від Міжнародного банку реконструкції та розвитку кредиту Міністерство фінансів України і Світовий банк підписали в червні 2021 року.