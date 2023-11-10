Голова парламентського Комітету з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький озвучив суму, яку Світовий банк вважає потрібною для відновлення медичної інфраструктури, що зазнала руйнувань під час війни.

Ворог навмисно б’є по медичних закладах

– Попередньо, пошкоджено об’єктів медичної інфраструктури на $2,5 млрд, на відновлення медичної системи протягом наступного десятиліття Україні потрібно $16,4 млрд, – зазначив Радуцький.

Народний депутат уточнив, що це без урахування даних щодо реального стану медзакладів на окупованих територіях, звідки неможливо отримати інформацію.

Тож, ймовірно, підсумкові показники будуть іще вищими.

Зараз дивляться

Від початку повномасштабної війни ворог пошкодив понад 1,4 тис. медичних об’єктів, ще 193 було зруйновано повністю, а також пошкоджено 755 аптек.

– Країна-терорист навмисно атакує лікарні, амбулаторії, поліклініки, пологові будинки, щоб позбавити українців доступу до медичних послуг, – написав народний депутат.

Проте загарбникам це не вдасться.

За словами Радуцького, цього року на відновлення медичних закладів з бюджету виділено понад 4,7 млрд грн. На ці кошти реалізуються 192 проєкти.

Не ремонтують, а відновлюють

Уже відбудовано 216 медичних закладів, ще 163 – в процесі, 184 – частково.

Будівлі відновлюються за принципом Build Back Better. Тобто, їх не просто ремонтують, а зводять заново за найкращими світовими стандартами.

Головні пріоритети при відновленні: енергоефективність, відбудова закладів первинки, доступ до меддопомоги маломобільним групам населення.

На деокупованих територіях за допомоги ВООЗ встановлюють модульні амбулаторії: 10 уже працюють, ще п’ять почнуть приймати пацієнтів до кінця року.

– У межах фандрейзингової ініціативи президента України UNITED-24 відбудовано Чернігівську міську лікарню №3 та Чернігівський центр сучасної онкології, – поінформував голова Комітету.

Джерело: Михайло Радуцький

Фото: МОЗ