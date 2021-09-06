В Івано-Франківській області на День знань, що відбувся 1 вересня, отруїлися 19 людей. З них 18 дітей і один дорослий.

Про це повідомили у секторі комунікації поліції Івано-Франківщини.

У селі Загвіздя під час святкування Дня знань захворіли понад десять дітей. Протягом 2 і 3 вересня до інфекційної та дитячої лікарні Івано-Франківська госпіталізували 10 дітей та одного дорослого. А ще вісім неповнолітніх перебувають на лікуванні дома.

Лікарі визначили діагноз хворих – гострий гастроентерит. Пацієнти перебували у стані середньої важкості.

Правоохоронці зафіксували цей випадок під час моніторингу засобів масової інформації. Слідчі розпочали кримінальне провадження та здійснюють досудове розслідування за ч. 1 ст. 325 КК України (порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним хворобам та масовим отруєнням).

Винним загрожує штраф від 17 до 51 тис. грн або арешт до шести місяців, або обмеження волі чи ув’язнення до трьох років.

Нещодавно у Чернігівській області отруїлися четверо дітей віком від чотирьох до шести років. Всі вони потрапили в лікарню.

Діти відвідували той самий дошкільний заклад в Менській територіальній громаді. Правоохоронці відкрили провадження за ч. 1 ст. 325 КК України.