В Італії чоловік спробував отримати вакцину від коронавірусу у силіконову руку.

Інцидент відбувся у містечку Б’єлла у північній частині країни.

Чоловік старше 50 років прийшов до пункту вакцинації для проведення щеплення. Він хотів отримати сертифікат про вакцинацію від коронавірусу.

Але під час процедури він підставив медичним праціникам несправжню руку.

Попри те, що вона мала реалістичний колір, йому не вдалося обдурити працівників центру.

Медики повідомили про вчинок чоловіка до поліції.

– Справа межує з безглуздістю, якби не той факт, що ми говоримо про вчинок величезної важливості, – повідомили представники місцевих органів влади.

Його сприйняли гостро через значну кількість померлих від коронавірусу в Італії.

На початку пандемії країна значно потерпала від вірусу, тоді в Італії була найгірша ситуація з коронавірусом у Європі.

Була вона досить складною й надалі. Через це країна з обережністю послаблює карантинні обмеження.