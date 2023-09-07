Рейс авіакомпанії Delta Airlines, що прямував з Атланти до Іспанії, довелося затримати на вісім годин через сильну діарею в одного з пасажирів.

Як стало відомо, авіалайнер повернувся в Атланту через дві години після зльоту. Ремонтні бригади витратили п’ять годин на чистку салону літака, включно із заміною зіпсованого внаслідок інциденту килимового покриття в проході.

Пасажирам дозволили повернутися на борт після восьмигодинної затримки, і вони дісталися до Барселони в суботу вдень без подальших пригод.

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У повідомленнях деяких пасажирів йдеться про те, що екіпаж щосили намагався навести лад за допомогою паперових рушників і ароматизованого дезінфекційного засобу.

– Але через це в літаку запахло ванільним лайном, – розповів один із пасажирів.

Причину раптового розвороту літака над центральною Вірджинією виявив аудіозапис розмови пілота з авіадиспетчерською службою.

– Наші команди працювали максимально швидко, щоб доставити наших клієнтів у кінцевий пункт призначення. Ми щиро перепрошуємо за затримку і незручності, – йдеться в повідомленні авіакомпанії.

Інцидент стався за тиждень після того, як Air Canada вибачилася перед двома пасажирами рейсу із Сіетла до Монреаля, які скаржилися на те, що їх змушували сидіти на сидіннях, покритих блювотою.