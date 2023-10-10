Глобальний аналіз 281 дослідження, проведеного в 36 країнах світу, показав, що нездорова залежність від ультраобробленої їжі трапляється у 14% дорослих і 12% дітей.

За словами експертів, кожен сьомий дорослий і кожна восьма дитина можуть бути залежні від продуктів, що зазнали ультраобробки (UPF), що спонукало до заклику маркувати деякі продукти як такі, що викликають залежність.

Нещодавні дослідження пов’язали UPF, як-от морозиво, газовані напої та готові страви, з поганим здоров’ям, включно з підвищеним ризиком раку, збільшенням ваги та хворобами серця.

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Зазначається, що світове споживання цих продуктів стрімко зростає, і наразі UPF становлять понад половину середнього раціону у Великій Британії та США.

Деякі дослідники кажуть, що те, як деякі люди споживають такі продукти, може відповідати критеріям діагностики розладів, спричинених вживанням психоактивних речовин.

За їхніми словами, поведінка, яка може відповідати цьому критерію, охоплює: сильний потяг, симптоми абстиненції, менший контроль над споживанням, незважаючи на такі наслідки, як ожиріння, компульсивне переїдання, погіршення фізичного і психічного здоров’я та зниження якості життя.

Вчені заявили, що якщо деякі продукти з високим вмістом вуглеводів і жирів будуть офіційно класифіковані як такі, що викликають звикання, це може допомогти поліпшити здоров’я за рахунок змін у соціальній політиці.