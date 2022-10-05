В Ужгороді волонтери збирають гроші на противірусні препарати для наших захисників. Бо сезон вірусних захворювань вже розпочався, а ліків на фронті критично не вистачає.

Волонтери вже отримують сотні запитів від військових із Сходу та Півдня нашої країни, які чекають на медикаменти.

– Сезон застуд уже починається. І війна не зупиняє цей процес. Хлопці вже звертаються до нас по протизастудні препарати. Навесні також була така проблема – на фронті бракувало цих ліків, – каже волонтерка Руху підтримки закарпатських військових Ольга Джуган.

Волонтери поставили перед собою амбітну мету – зібрати 240 тис. гривень і купити 1 000 упаковок противірусних засобів. У кожній упакоці по 10 пакетиків ліків.

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Ужгородські волонтери отримали право збирати гроші на ліки на одній із найбільших українських платформ Велика ідея. Часу у них не багато, бо холод уже прийшов.

– Сильний воїн – це здоровий воїн. Необхідну суму нам треба зібрати швидко. До збору можуть долучитися усі українці, – пояснює Ольга Джуган.

Ця волонтерська організація утворилася на Закарпатті ще у 2014 році. Відтоді щоденно працює для забезпечення армії та поранених бійців усім необхідним. А також підтримує сім’ї військовослужбовців. Волонтери проводять безліч різних заходів, щоб зібрати на потреби армії гроші.

Волонтери оголосили збір лічені дні тому. І вже зібрали понад 24 тис. гривень. Купуватимуть порошкові чаї проти застуди та грипу. Бо це найзручніша форма для військових.

Ліки достатньо залити гарячою водою. Цілющий чай швидко зігріє і допоможе зняти усі симптоми застуди. Ці комплексні препарати, які мають і судинозвужувальну функцію, і протизапальну, і протизастудну.